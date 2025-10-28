Truffa del pedaggio autostradale non pagato: come riconoscerla

Attenzione agli SMS contenenti un avviso per un pedaggio dell’autostrada non pagato: è in corso una campagna malevola che sta prendendo di mira i cittadini. Non aprire i link al suo interno, è la più classica delle truffe di tipo smishing. Lo ha reso noto CERT-AGID, il team di Agenzia per l’Italia Digitale che vigila sui rischi per la sicurezza. Vediamo di cosa si tratta e come riconoscerla.

Attenzione all’SMS della truffa a tema Autostrade

Tutto ha inizio con un messaggio come quello visibile qui sotto. Recita Autostrade per l’Italia: risulta un pedaggio non saldato . Seguono l’importo, solitamente di pochi euro per spingere la vittima a chiudere subito la questione, una scadenza piuttosto ravvicinata e il link per procedere. La chiusura è amichevole, per non destare sospetti: Se hai già pagato, ignora questo SMS .

A uno sguardo poco attento potrebbe sfuggire che l’indirizzo non contiene la parola autostrade , ma autostiade . Il dominio è ovviamente controllato da chi ha studiato la truffa. Aggiungiamo che il sito ufficiale della società non è un .com , ma autostrade.it.

Una volta finiti sul sito trappola, ci si trova di fronte fronte a un modulo da compilare. Potrebbe sembrare autentico, replicando il logo ufficiale e non contenendo errori ortografici come spesso accade con i raggiri. Ovviamente, inserendo i dati personali, questi finiranno nelle mani dei criminali.

Le informazioni richieste sono la targa del proprio veicolo, il numero di cellulare e quello della carta di pagamento. Una volta ottenuti, possono essere sfruttati per le frodi più disparate.

Altre truffe in corso, che abbiamo segnalato ieri su queste pagine, riguardano finti messaggi provenienti dalle banche e una serie di lotterie fasulle che attirano i malcapitati si false piattaforme di gioco online. L’invito è, come sempre, quello a prestare la massima attenzione quando si ha a che fare con comunicazioni sospette.