Se per Trump il numero uno di Amazon è Jeff Bozo

Che i rapporti tra l’inquilino della Casa Bianca e alcuni dei colossi del mondo hi-tech non siano esattamente idilliaci è cosa ormai più che risaputa. L’ennesima dimostrazione nel fine settimana, quando nella cornice di un’America paralizzata da oltre tre settimane di shutdown e spaccata sulla volontà di costruire un muro al confine messicano Donald Trump si è dedicato anima e corpo all’attività su Twitter.

Tra i suoi bersagli è finito questa volta anche il numero uno di Amazon, apostrofato come Jeff Bozo, termine che possiamo tradurre con il dispregiativo “cretino”, una persona “stupida, rude e insignificante”. L’intervento è quello allegato qui sotto. Si fa riferimento con tutta probabilità al divorzio tra Jeff Bezos e la moglie MacKenzie Tuttle, attualmente uno dei temi caldi per la stampa d’oltreoceano, considerando che si tratta dell’uomo più ricco al mondo e che gestisce un vero e proprio impero finanziario ed economico. È stato annunciato la scorsa settimana attraverso un comunicato congiunto pubblicato dai due.

La testata concorrente del Washington Post (controllato da Bezos) citata da Trump nel suo post dovrebbe essere il National Enquirer, gestita da American Media, il cui CEO è David Pecker, amico di lunga data del presidente e già al suo fianco nel 2016 quando acquistò l’esclusiva di alcune vicende che avrebbero messo in cattiva luce l’allora candidato presidente repubblicano, così da impedirne la pubblicazione. Riportiamo di seguito il tweet in forma tradotta.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019