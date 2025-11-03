Trump: chip NVIDIA Blackwell solo alle aziende USA

Durante un’intervista rilasciata al programma 60 Minutes della CBS e ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha dichiarato che i chip AI più potenti di NVIDIA dovrebbero essere venduti solo alle aziende statunitensi, non alla Cina o ad altri paesi. Microsoft ha subito smentito il Presidente degli Stati Uniti, comunicando che esporterà i chip GB300 negli Emirati Arabi Uniti.

Versioni depotenziate per la Cina?

Durante l’intervista alla CBS, Trump ha dichiarato che i chip più avanzati di NVIDIA non saranno accessibili a nessun altro. Il Presidente ha quindi ribadito quanto detto ai giornalisti sull’Air Force One durante il volo dalla Florida a Washington. Il riferimento è ovviamente alle GPU basate sulle architetture Blackwell e Blackwell Ultra.

Le parole di Trump sembrano indicare nuove restrizioni alle esportazioni verso la Cina e altri paesi. Ma probabilmente si tratta di affermazioni inesatte, in quanto verrebbero introdotte regole simili a quelle approvate da Biden e che lo stesso Trump ha abrogato. Tra l’altro, pochi giorni fa, NVIDIA ha consegnato oltre 260.000 GPU (incluse quelle basate sull’architettura Blackwell) in Corea del Sud.

Durante l’incontro con Xi Jingpin, Trump non ha discusso delle GPU NVIDIA. Alla CBS ha detto però che l’azienda californiana può sottoscrivere accordi in Cina, ma le GPU Blackwell sono escluse. Probabile la vendita di versioni depotenziate, come avvenuto con l’architettura Hopper.

Le dichiarazioni di Trump sull’esportazione dei chip di NVIDIA in altri paesi sono state subito smentite da Microsoft. Il Presidente Brad Smith ha comunicato che Microsoft è la prima azienda ad ottenere la licenza per portare le GPU GB300 (architettura Blackwell Ultra) negli Emirati Arabi Uniti, dove investirà oltre 7,9 miliardi di dollari a partire dal 2026.