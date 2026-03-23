Trump e la guerra in Iran: il peso specifico di un post

Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente. Si apre così l’ultimo intervento di Donald Trump sulla sua piattaforma personale Truth. Un possibile spiraglio per la pace, se non fosse per il fatto che da Teheran è subito giunta una secca smentita: Non ci sarebbe stato alcun colloquio. Ripercussioni sul conflitto a parte, fa impressione l’impatto che un singolo post può avere sulle sorti dell’economia mondiale.
Tregua in Medio Oriente? Il post di Trump
Si è subito registrato un rialzo delle borse in tutto il mondo (qui sotto l’indice FTSE MIB), giù il prezzo del petrolio e quello del gas. C’è un filo diretto che lega la tastiera dello smartphone nelle mani del presidente USA al destino di tutti noi. Un tempo era la valigetta nera con i codici del nucleare, oggi sono i social.
Sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso
Tutto scritto rigorosamente in maiuscolo, ça va sans dire. Un allentamento delle tensioni non potrebbe che essere ben accolto, peccato che la controparte abbia subito smentito i negoziati, facendo pensare a un’ennesima sparata social di Trump. Non sarebbe la prima, temiamo nemmeno l’ultima.
La realtà e la sua percezione
Nel valutare il peso specifico di un post, potremo tornare a quello qui sopra e prenderlo come esempio, un emblema del nostro tempo. Corre l’anno 2026, le guerre iniziano e si interrompono con qualche manciata di parole gettate in pasto ai follower. Poco importa se il confronto USA-Iran c’è stato o meno, se ci sarà la tregua in Medio Oriente oppure no. È stato sufficiente un intervento su Truth per spostare enormi capitali, per la finanza il distinguo tra realtà e percezione non ha alcun valore.