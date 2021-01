Chi ha più di qualche primavera alle spalle con tutta probabilità nel corso degli anni si è imbattuto in Tucows Downloads, sito diventato nel tempo una delle risorse più valide e aggiornate per cercare e scaricare software sul proprio computer. Uno dei portali più noti nel suo ambito e dal catalogo più ricco di cui viene oggi annunciata la chiusura.

Abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il sito Tucows Downloads. Siamo felici di poter annunciare che gran parte del software e altri asset della libreria sono stati trasferiti ai nostri amici dell’Internet Archive, per i posteri.

Tucows Downloads, una Internet che non c’è più

A comunicarlo il CEO del gruppo, Elliot Noss. Il progetto ha preso il via nell’ormai lontano 1993 sotto forma di BBS, evolvendo fino a diventare un punto di riferimento nei primi anni del nuovo millennio. La sua popolarità è poi andata via via scemando anche in conseguenza all’avvento degli store ufficiali integrati direttamente nei sistemi operativi, sia desktop sia mobile. Nel 2016 la decisione di rimuovere ogni forma di inserzione pubblicitaria così da renderlo una sorta di servizio pubblico, mantenuto online senza alcuna finalità di lucro. Oggi l’annuncio del definitivo pensionamento.

Qui sotto uno screenshot della versione online nel 2006 prelevato proprio dalla Wayback Machine dell’Internet Archive che ospita una parte della sua libreria.

Sebbene il sito Downloads sia ciò che ha reso celebre Tucows (si legge “two cows”) in tutto il mondo oggi l’attività del gruppo è concentrata su ben altre attività: opera negli Stati Uniti come registrar e gestisce Ting, un ISP impegnato nel mercato della connettività.

A proposito, se state cercando un catalogo di software da scaricare potete dare un’occhiata alla sezione dedicata di Punto Informatico.