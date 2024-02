Tutte le tue password salvate grazie a NordPass

NordPass è un Password Manager che permette di avere a portata di click le proprie password salvate ed anche gli appunti personali. La soluzione in questione offre un pacchetto gratuito per tutti gli utenti che ricercano un programma che sa il fatto suo e che vogliono risparmiare qualcosa sulla spesa mensile senza rinunciare al salvataggio di password in un ambiente sicuro.

Con NordPass puoi salvare carte di credito, appunti personali e dati importanti ma anche monitorare in tempo reale se i tuoi dati sono stati violati oppure se state navigando in un sito pericoloso per la tua privacy.

Password salvate con NordPass: i dettagli

Come abbiamo detto prima, quest’applicazione è disponibile in versione gratuita con delle funzioni base. Con la versione Premium, ad esempio, è possibile oltre a salvare le password anche creare una mail fittizia da poter inserire su siti che non vi danno sicurezza.

La variante Premium offre un account utente ad un prezzo davvero irrisorio. Stiamo parlando di appena 1,49 euro al mese, attualmente in sconto del 50% e con 3 mesi extra inclusi. Se invece stai cercando un piano familiare, esiste il pacchetto Family con ben 6 account utente differenti. Il canone mensile richiesto in questo caso è di soli 2,79 euro.

Vediamo ora le principali caratteristiche dei due piani a pagamento:

Salvataggio password e compilazione campi automatici : con questa funzione eviti di inserire le tue password. NordPass lo farà al posto tuo.

: con questa funzione eviti di inserire le tue password. NordPass lo farà al posto tuo. Memorizza password, passkey, carte di credito : con l’app in questione puoi salvare un numero illimitato di password, generare passkey e molto altro.

: con l’app in questione puoi salvare un numero illimitato di password, generare passkey e molto altro. Mantieni la connessione quando cambi dispositivo : questa feature ti permette di rimanere connesso anche quando cambi device.

: questa feature ti permette di rimanere connesso anche quando cambi device. Rileva password deboli e già usate : NordPass ti avvisa in tempo reale quando stai inserendo una password debole o quando è già stata utilizzata.

: NordPass ti avvisa in tempo reale quando stai inserendo una password debole o quando è già stata utilizzata. Analizza il Web alla ricerca di violazioni di dati : controlla le pagine web che visiti e ti mette in guardia da eventuali rischi.

: controlla le pagine web che visiti e ti mette in guardia da eventuali rischi. Allega file : con la versione Premium puoi addirittura allegare file per 3GB.

: con la versione Premium puoi addirittura allegare file per 3GB. Maschera la tua e-mail: funzione utile per evitare che la tua mail reale venga trapelata ONLINE con semplicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.