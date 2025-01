Tutto lo sport di Sky a un prezzo super: ecco l'offerta da non perdere

La nuova offerta Sky è l’occasione giusta per accedere a un catalogo ricchissimo di contenuti, con l’intrattenimento e lo sport e con la possibilità anche di aggiungere la connessione Internet a casa. La promozione riguarda il piano Sky TV + Sky Sport, ora disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi.

La promo può essere completata con il pacchetto Sky Calcio, dal costo di 8 euro al mese, in modo da poter accedere a tutti gli eventi sportivi Sky. C’è anche il pacchetto Sky Cinema disponibile (+10 euro al mese) mentre con 10,90 euro in più si può scegliere Sky Wifi e, quindi, la connessione a Internet tramite fibra ottica. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale Sky, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta Sky

La promo di Sky include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento

con tutto l’intrattenimento Sky Sport con la Champions League, la Formula 1 e molti altri sport

L’offerta prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. L’abbonamento può essere personalizzato con:

Sky Cinema e Paramount Plus al costo di 10 euro al mese

e al costo di 10 euro al mese Sky Calcio al costo di 8 euro al mese

al costo di 8 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

C’è anche la possibilità di accedere al bundle con Sky Wifi e Sky TV + Sky Sport. Il costo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi. In questo modo, è possibile sfruttare la fibra ottica FTTH di Sky con una connessione illimitata fino a 1 Gigabit (in caso di indisponibilità c’è la fibra mista FTTC fino a 200 Megabit). La promo include la linea telefonica oltre al modem Wi-Fi, senza costi aggiuntivi. Anche per questa promo valgono le opzioni viste in precedenza.

