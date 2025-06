TV 4K LG NanoCell da 50 pollici a 359€: TUTTO VERO su eBay

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che trasformerà il salotto di casa tua in una sala cinematografica. È quella che taglia il prezzo della TV 4K da 50 pollici di LG. Il modello fa parte della della serie NANO81 con tecnologia NanoCell per una qualità delle immagini da top di gamma. Ha in dotazione un telecomando puntatore con microfono da impugnare come una bacchetta magica e da utilizzare all’occorrenza come un mouse.

La TV che hai sempre desiderato, al prezzo che vuoi

Ogni operazione è gestita dal processore α5 Gen7 per una reattività senza compromessi, si occupa anche di ottimizzare automaticamente e dinamicamente sia l’audio che la luminosità. Ci sono poi il supporto alla modalità HDR10, gli altoparlanti integrati da 20 W con AI Acoustic Tuning (c’è comunque la possibilità di collegare soundbar o casse esterne), 3 porte HDMI, il sistema Game Optimizer per i giocatori e la connettività. Per quanto riguarda le funzionalità smart, la piattaforma webOS garantisce almeno 5 anni di aggiornamenti assicurati con il Re:New Program e il supporto a tutti i servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, YouTube, Spotify, Twitch e molti altri ancora. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Grazie all’offerta in corso puoi mettere in salotto la TV 4K da 50 pollici della serie LG NANO81 al prezzo di soli 359 euro, un vero affare considerando la qualità del pannello, l’affidabilità del marchio e i tanti punti di forza integrati.

L’offerta è proposta dal venditore professionale italiano IngroTek che ha già ricevuto oltre 95.000 feedback positivi dai clienti su eBay. C’è anche la spedizione gratuita: vale a dire che se effettui subito l’ordine il televisore arriverà a casa tua entro pochi giorni senza spese extra.