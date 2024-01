TV Sony BRAVIA 4K da 55" al MINIMO STORICO su Amazon: risparmia 200€

Stai cercando un nuovo televisore e vuoi risparmiare? Su Amazon ci sono moltissimi modelli per ogni esigenza e preferenza! Se desideri un TV di fascia alta puoi acquistare un Samsung QLED da 65” al 39% in meno. Per la fascia medio-alta, invece, ti proponiamo un Sony BRAVIA 4K da 55” a 200 euro in meno: con questo sconto scende al prezzo più basso di sempre, quindi non perderti la promozione finché attiva!

Non perderti il TV Sony BRAVIA 4K in sconto su Amazon

Questo televisore Sony BRAVIA 4K si presenta con un pannello LED 4K da 55 pollici con supporto alla tecnologia HDR e gamma di colori Triluminos Pro per offrire sempre toni sensazionali e sfumature meravigliose a ogni immagine. Lo speaker, poi, delizia le orecchie con bassi potenti e un audio profondo, perfetto per vedere film e serie TV in piena immersione.

Il televisore è anche perfetto per il gaming: supporta infatti la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo. Il sistema operativo Google TV giunge poi con applicazioni pre-installate come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, per soddisfare sempre grandi e piccini. In aggiunta, l’app BRAVIA CORE permette di scegliere 5 film da riscattare con qualità HDR fino a 4K e godere di 12 mesi di streaming illimitato premium.

Ma quanto costa questo TV? 699 euro al posto di 899 euro: lo sconto attuale del 22% porta il prezzo al minimo storico, pagabile in più rate a Tasso Zero con Cofidis. Inoltre, Amazon propone il ritiro del vecchio televisore e il reso entro 30 giorni dal ricevimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.