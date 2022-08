Twilio: furto dei dati con attacco phishing

Twilio, azienda californiana che fornisce strumenti di comunicazione cloud, ha confermato il furto dei dati di alcuni clienti. Ignoti cybercriminali hanno utilizzato tecniche di ingegneria sociale e phishing per ottenere dai dipendenti le credenziali di accesso ai sistemi interni. Tra i numerosi clienti di Twilio ci sono anche Facebook e Uber.

Data breach: smishing e dipendenti distratti

L’accesso non autorizzato ai sistemi di Twilio è avvenuto il 4 agosto. Attraverso un “sofisticato attacco di ingegneria sociale” sono state rubate le credenziali di alcuni dipendenti. I cybercriminali hanno inviato SMS ai loro numeri di telefono, indicando che la password era scaduta o che l’orario di lavoro era cambiato. Il link contenuto nel messaggio portava ad una pagina di login simile a quella di Twilio.

Gli SMS provenivano dalle reti di vari operatori telefonici statunitensi. L’azienda californiana ha chiesto e ottenuto la disattivazione dei numeri usati dai cybercriminali e quindi il blocco dei messaggi. Sono stati inoltre contattati i provider che ospitavano le pagine di phishing.

Twilio non ha identificato i cybercriminali né indicato il numero di clienti interessati e quali dati sono stati rubati. È stato però revocato l’accesso agli account compromessi dei dipendenti. L’azienda ha inoltre contattato i clienti per informarli dell’accaduto. Ulteriori informazioni verranno divulgate al termine dell’indagine approfondita. Twilio promette di migliorare la sicurezza interna per evitare simili incidenti in futuro.

