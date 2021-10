Twitch, online il codice sorgente: leak gravissimo

Sembra essere estremamente grave quanto successo in queste ore alla piattaforma Twitch. La più nota e utilizzata tra le piattaforme di video streaming per il mondo gaming si è trovata infatti colpita alle spalle dalla pubblicazione di ben 125GB di materiale che il gruppo stesso ha definito come autentico: al momento non è chiaro il tipo di impatto che il problema potrà avere, ma è chiaro invece fin da subito che sarà pesante e non scevro di conseguenze ulteriori.

Twitch ha confermato l'accaduto con un tweet:

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021