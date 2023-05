Twitter ammette: violata la privacy di Circle

Twitter ha ammesso di aver reso visibili a tutti i tweet privati di Circle, la funzione che permette agli utenti di creare gruppi di follower con cui condividere contenuti esclusivi. La società afferma che il problema è stato causato da un “incidente di sicurezza” verificatosi all’inizio dell’anno e che è stato “risolto immediatamente”.

Cos’è Circle e come funziona

Circle è una delle novità introdotte da Twitter dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, il miliardario che ha ridotto drasticamente il personale e i team tecnici dell’azienda. Circle consente agli utenti di creare gruppi chiusi di follower con cui condividere tweet, messaggi diretti, spazi audio e newsletter. Circle consente di creare una lista di massimo 150 utenti, solo gli utenti aggiunti possono rispondere ai Tweet condivisi nella cerchia e interagirvi. Gli utenti possono anche monetizzare i loro circle offrendo abbonamenti a pagamento.

Come si è verificato l’incidente di sicurezza

Tuttavia ad aprile, alcuni utenti hanno scoperto che i loro tweet privati di Circle erano visibili a chiunque li cercasse su Google o li visualizzasse sul profilo pubblico dell’utente. Inoltre, alcuni utenti hanno ricevuto notifiche di tweet di Circle da persone che non seguivano.

Twitter ha inviato un’email agli utenti interessati per informarli dell’esposizione e scusarsi per l’accaduto. Il problema è stato causato da un incidente di sicurezza che ha compromesso la privacy dei tweet di Circle. Tuttavia, Twitter non ha specificato la natura dell’incidente né quanti utenti siano stati coinvolti.

Come sta reagendo Twitter e cosa fare per proteggere la propria privacy

Twitter ha anche detto che sta lavorando per migliorare la sicurezza e la stabilità della sua piattaforma, che ha subito diversi problemi tecnici negli ultimi mesi. Tra questi: interruzioni del servizio, bug nelle funzionalità e confusione nella comunicazione con gli utenti.

L’azienda ha inoltre affermato di essere impegnata a proteggere la privacy delle persone che usano il suo servizio e di capire i rischi che un incidente come questo può introdurre. La società ha quindi invitato gli utenti a controllare le impostazioni della privacy dei loro account e dei loro Circle, per assicurarsi che siano configurate correttamente.