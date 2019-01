Un bug di Twitter ha reso pubblici i post privati

Per oltre quattro anni, più precisamente dal 3 novembre 2014 al 14 gennaio 2019, un bug ha interessato le modalità di caricamento dei post su Twitter, rendendo pubblici gli elementi condivisi in forma privata da alcuni utenti. Colpiti coloro che hanno utilizzato l’applicazione ufficiale Android della piattaforma apportando alcune specifiche modifiche alle impostazioni dell’account (come ad esempio l’indirizzo email associato) nel periodo in questione.

Nessuna preoccupazione per chi ha invece sempre interagito con il proprio profilo mediante l’applicazione iOS oppure tramite browser, desktop o mobile. Il problema ha di fatto disabilitato all’insaputa dell’utente l’opzione “Proteggi i tuoi tweet” disponibile tra le impostazioni dell’account relative alla privacy. Per tutti l’invito è a verificare che la casella sia spuntata o meno, rispecchiando le proprie preferenze. Twitter informa inoltre attraverso un intervento sulle pagine del supporto ufficiale di aver messo a conoscenza dell’accaduto coloro che ne sono stati interessati.

We’ve become aware of and fixed an issue where the “Protect your Tweets” setting was disabled on Twitter for Android. Those affected have been alerted and we’ve turned the setting back on for them. More here: https://t.co/0qM5B1S393

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 17, 2019