Twitter: Elon Musk avrà accesso a tutti i dati

Elon Musk avrà accesso a tutti i dati di Twitter. Secondo la fonte del Washington Post, l’azienda californiana ha deciso di soddisfare la richiesta del futuro proprietario che aveva minacciato di interrompere la transizione, se non avesse ricevuto informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo degli account fasulli.

Musk leggerà tutti i tweet

In base alle informazioni ricevute dal Washington Times, Musk otterrà l’accesso alle cosiddette API “firehose” che consentono di seguire il flusso di oltre 500 milioni di tweet pubblicati ogni giorno sul social network. Questi dati, che vengono offerti a pagamento a diverse aziende, includono i record dei messaggi in tempo reale, il tipo di dispositivo usato per inviarli e le informazioni sugli account.

Musk potrà quindi effettuare un’analisi personale per determinare il numero dei bot. Il CEO di Tesla e SpaceX ritiene che la percentuale (5%) indicata da Twitter nella documentazione inviata alla SEC (Securities and Exchange Commission) sia almeno quattro volte inferiore a quella reale. Anche il procuratore generale del Texas ipotizza che Twitter abbia fornito informazioni false, fuorvianti o ingannevoli per incrementare artificiosamente il valore delle azioni.

Secondo alcuni esperti legali, la mole di dati è troppo vasta e richiede molte risorse per l’analisi dettagliata. Musk non avrà quindi le sue risposte in tempi brevi. Twitter non ha commentato le indiscrezioni del Washington Post, limitandosi a ripetere la dichiarazione di lunedì: