Twitter: libertà di parola con Musk, ma c'è il DSA

È ancora presto per sapere come cambierà Twitter, dopo l’acquisizione di Elon Musk. Quasi certamente ci saranno novità sulla moderazione dei contenuti, ma il social network dovrà comunque rispettare le leggi, tra cui il Digital Services Act (DSA) in Europa, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2024. Thierry Breton, Commissario per il mercato interno, ha già “avvisato” il nuovo proprietario.

Il Digital Services Act non ha ancora ricevuto l’approvazione definitiva, ma si tratta di una formalità, in quanto il testo non subirà modifiche sostanziali. Alla base della legge c’è un semplice concetto: ciò che è illegale offline sarà illegale anche online. Musk ha più volte dichiarato che Twitter deve diventare un luogo in cui c’è libertà di parola, ma gli utenti non potranno sicuramente utilizzare la piattaforma senza nessun limite.

Be it cars or social media, any company operating in Europe needs to comply with our rules – regardless of their shareholding.

Mr Musk knows this well.

He is familiar with European rules on automotive, and will quickly adapt to the Digital Services Act.#DSA

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 26, 2022