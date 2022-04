Elon Musk ha comprato Twitter: è ufficiale

Alla fine, è arrivata anche la conferma: Twitter passerà nelle mani di Elon Musk. I termini dell’accordo sono quelli trapelati ieri, con un investimento quantificato in 44 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione). L’operazione si chiuderà formalmente entro il 2022, in seguito all’ottenimento del via libera da parte delle autorità.

Twitter, il social network di Elon Musk

In che modo cambierà il social network? Qualche anticipazione è stata fornita dallo stesso nuovo proprietario, con riferimento alle novità in arrivo per quanto riguarda libertà di espressione, algoritmi e bot. Riportiamo di seguito in forma tradotta le sue parole, incluse nel comunicato ufficiale.

La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si discute di questioni vitali per il futuro dell’umanità. Voglio rendere Twitter migliore di quanto sia mai stato, rendendo gli algoritmi open source per incrementare la fiducia, combattendo i bot che generano spam e autenticando tutti gli umani. Twitter ha un potenziale tremendo: non vedo l’ora di lavorare con la società e con la comunità di utenti perché possa essere espresso.

Questo, invece, il post comparto suo profilo: un Yesss!!! che in qualche modo rappresenta uno spartiacque per la storia della piattaforma, solo fino a qualche mese fa nelle mani del fondatore Jack Dorsey.

Nel comunicato trovano posto anche le parole di Parag Agrawal, attuale CEO in carica dal novembre scorso.

Twitter ha uno scopo e una rilevanza tali da impattare sul mondo intero. Sono profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal loro lavoro, mai così importante.

Ora che l’acquisizione è una certezza, rimangono alcuni nodi da sciogliere. Anzitutto, chi ci sarà ai vertici dell’organigramma? La posizione critica di Musk nei confronti della struttura attuale è ben nota, la posizione di Agrawal sarà messa in discussione. Poi, che ruolo svolgeranno le criptovalute per il futuro della piattaforma? Non fatichiamo a immaginarla come un’enorme piattaforma di lancio per Dogecoin.