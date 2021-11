Jack Dorsey lascia Twitter: Parag Agrawal nuovo CEO

Con una lunga lettera rivolta ai propri dipendenti, collaboratori e più apertamente all'intera community online, Jack Dorsey annuncia il proprio addio a Twitter. La conferma ufficiale a un rumor circolato nel pomeriggio non si è fatta attendere ed è giunta sotto forma di un post sul social network. Avrebbe potuto essere altrimenti?

Dopo quasi 16 anni ricoprendo un ruolo nella nostra società, da co-fondatore a CEO a Chair a Exec Chair a interim-CEO a CEO… ho deciso che è finalmente giunto per me il tempo di andare. Perché?

Il co-fondatore della piattaforma lascia il ruolo di CEO nelle mani di Parag Agrawal, fino a oggi Chief Technology Officer, come si legge anche in un comunicato stampa diramato dal gruppo. L'avvicendamento ha effetto immediato.

Si discute molto dell'importanza, per un'azienda, di essere guidata da chi l'ha creata. Credo sia molto limitante e ritengo un singolo punto di vista un fallimento. Ho lavorato sodo per garantire che la società possa prendere le distanze dalla sua fondazione e dai suoi fondatori.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021