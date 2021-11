Bitcoin: l'andamento della crypto rallenta la crescita di Square

Sul fatto che Jack Dorsey sia uno dei più ferventi sostenitori di Bitcoin non vi è alcun dubbio: impegnato in prima persona nel trading e nel mining, ha dichiarato di recente che la criptovaluta sarà in grado di portare la pace nel mondo e di unire tutti i popoli del pianeta. Al momento, l'asset si limita a sostenere il business della sua impresa. Non Twitter, l'altra, Square.

Square rallenta se il prezzo di BTC rimane stabile

A testimoniarlo è il documento relativo ai risultati finanziari del Q3 2021, che attribuisce al business legato a BTC entrate complessive per 1,82 miliardi di dollari, generate attraverso la Cash App, con un profitto lordo che si attesta a 42 milioni di dollari. Registrata una flessione rispetto alla prima metà dell'anno, quando nel Q1 è stato toccato il picco assoluto (3,51 miliardi di entrate, 75 milioni di profitto) e nel Q2 è stata osservata una prima decrescita (2,72 miliardi di entrate, 55 milioni di profitto). Questa la ragione.

In confronto al secondo trimestre dell'anno, le entrate e i profitti legati a Bitcoin sono diminuiti, principalmente a causa della relativa stabilità del prezzo che ha interessato l'attività di trading, rispetto a quanto avvenuto nei periodi precedenti.

Ciò nonostante, il giro d'affari della società (non legato solo al mondo crypto) è in crescita se lo si confronta a quello di dodici mesi fa, come testimonia l'immagine qui sotto che fotografa gli ultimi cinque trimestri lasciati alle spalle.

Di recente Square ha annunciato una maxi-acquisizione, quella di Afterpay, realtà fondata nel 2016 in Australia e attiva nell'ambito Fintech con la fornitura di un servizio di tipo Buy Now Pay Later per la rateizzazione dei pagamenti. L'entità dell'assegno staccato da Dorsey è pari a ben 29 miliardi di dollari.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo di Bitcoin si attesta a 62.425 dollari (fonte CoinDesk). Gli ultimi giorni sono trascorsi all'insegna di una sostanziale stabilità, dopo la prevedibile flessione innescata in seguito al nuovo record assoluto fatto registrare il 20 ottobre a quota 66.974 dollari.