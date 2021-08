Bitcoin: Jack Dorsey impegnato nel mining della crypto

In più di un'occasione Jack Dorsey si è dichiarato fervente sostenitore di Bitcoin: affermando che la moneta virtuale porterà la pace nel mondo e che unirà il pianeta, arrivando persino a presentarsi in collegamento da remoto con il Congresso USA mostrando alle proprie spalle un BTC Clock. Se ancora tutto ciò non dovesse bastare, ora si dice impegnato nel mining della criptovaluta.

Anche Dorsey tra coloro impegnati nel mining di BTC

La conferma è giunta via Twitter (non avrebbe potuto essere altrimenti), con il post allegato di seguito. L'apparato hardware utilizzato è quello fornito da Compass Mining (il cui slogan ben in mostra sul sito ufficiale è “Now everyone can mine Bitcoin”, “Ora tutti possono minare Bitcoin”) o comunque acquistato attraverso il servizio di consulenza offerto.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il valore di Bitcoin si attesta a circa 45.300 dollari (fonte CoinDesk), stabile nelle ultime 24 ore. Il prezzo della criptovaluta ha fatto registrare una crescita importante nel corso dell'ultimo mese, passando da meno di 30.000 dollari del 21 luglio alla quota odierna. Rimane ad ogni modo ancora ben lontano il record storico dei 64.800 dollari fatto segnare a metà aprile.