Che il numero un di Twitter sia un fervente sostenitore di Bitcoin è cosa nota ormai da tempo, ma ieri Jack Dorsey ha trovato un modo piuttosto originale per renderlo noto a tutti, in occasione del suo intervento al Congresso USA per affrontare il delicato tema della disinformazione: collegato da casa, alle sue spalle in bella mostra c’era un Bitcoin Clock.

Un Bitcoin Clock alle spalle di Jack Dorsey

Più precisamente il BlockClock Mini di Coinkite da 399 dollari. È un dispositivo dotato di connessione WiFi in grado di ricevere in tempo reale dagli exchange informazioni sul valore delle criptovalute (non solo Bitcoin) mostrandone di continuo la variazione, ma non solo.

Può inoltre tenere traccia dei BTC creati da chi è impegnato nelle operazioni di mining e della fluttuazione di monete come euro o dollaro. E ovviamente in caso di necessità è anche in grado di segnare l’ora.

Durante il suo intervento al Congresso, il CEO di Twitter è apparso davvero poco entusiasta dell’invito, tanto da essere ripreso dalla deputata democratica Kathleen Rice per aver pubblicato un sondaggio sul social network a udienza in corso. Un singolo punto di domanda (“?”) con due sole risposte a disposizione, “Yes” e “No”. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo “Yes” è in vantaggio con il 65% circa delle preferenze.

Rice ha prima chiesto quale fosse l’opzione più votata, per poi sottolineare in modo ironico l’abilità di Dorsey nel gestire i suoi impegni in multitasking, di fatto richiamando la sua completa attenzione.