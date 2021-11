Twitter Crypto, il team al lavoro su blockchain e DApp

L'interesse più volte manifestato dal numero uno Jack Dorsey nei confronti di criptovalute come Bitcoin è ribadito con la formazione del team Twitter Crypto che avrà, tra le altre cose, il compito di sperimentare idee e progetti inerenti gli ambiti di blockchain e app decentralizzate (DApp).

Criptovalute, blockchain e DApp nel futuro di Twitter

A guidare la squadra sarà Tess Rinearson, berlinese già al lavoro con la Interchain Foundation e la Mina Foundation. Questa la dichiarazione d'intenti sintetizzata dal gruppo in un breve comunicato stampa che riportiamo di seguito in forma tradotta.

C'è un interesse massivo e in crescita tra i creatori che desiderano utilizzare le app decentralizzate per gestire beni e valute virtuali. Tess si concentrerà su questo, grazie alla visione di lungo termine in merito a come sperimentare le idee derivanti dal mondo crypto possa aiutarci a spingerci oltre i confini di ciò che è possibile fare con identità, community e altro.

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq — Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021

Nei mesi scorsi Square, altra società controllata dal CEO, ha annunciato la progettazione di un wallet hardware per Bitcoin e a fine settembre il social network ha introdotto una funzionalità che consente ai follower di inviare mance in BTC ai profili seguiti, supportandone così l'attività dal punto di vista economico.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Rimanendo in tema di blockchain, in estate l'azienda ha mosso un primo passo anche in direzione del mercato NFT capace di far registrare una forte crescita dall'inizio dell'anno in poi.