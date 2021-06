Un wallet hardware per Bitcoin da Square: Jack Dorsey ci pensa

L'interesse di Jack Dorsey (CEO Twitter) nei confronti di Bitcoin è cosa nota. Un'ennesima conferma è giunta sotto forma di un post in cui annuncia che Square, l'altra sua società (che ha già scelto di investire nella criptovaluta), sta valutando la realizzazione di un wallet hardware per la gestione della moneta digitale.

Ne ha parlato in un thread condiviso sul social network, sottolineando che si tratterà di un progetto aperto, sempre che arrivi a concretizzarsi. Riportiamo di seguito l'inizio dell'intervento in forma tradotta.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.

— jack (@jack) June 4, 2021