Twitter sospende l'account che segue l'aereo di Musk

Twitter ha sospeso l’account @ElonJet che traccia la posizione dell’aereo di Elon Musk, sfruttando i dati pubblici del sistema ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast). L’azienda californiana non ha fornito una spiegazione chiara, ma la decisione è chiaramente in contrasto con quanto affermato dallo stesso Musk all’inizio di novembre.

Che fine ha fatto la libertà di parola?

Il proprietario dell’account @ElonJet è Jack Sweeney, uno studente universitario di 20 anni. Da giugno 2020 pubblica su Twitter gli spostamenti dell’aereo di Elon Musk, ovvero un Gulfstream G650ER (visibile nell’immagine in evidenza). L’account è in pratica un bot che traccia la posizione dell’aereo in tempo reale, utilizzando dati pubblici. In pratica offre un servizio simile a Flightradar24. Le stesse informazioni sono condivise su Facebook, Instagram, Telegram e sul sito Ground Control.

All’inizio di febbraio, Musk aveva contattato Sweeney per chiederli di chiudere l’account in quanto il tracciamento dell’aereo è un rischio per la sua sicurezza. Il nuovo proprietario di Twitter gli aveva offerto 5.000 dollari. Sweeney ha rifiutato, aggiungendo per scherzo che avrebbe considerato un’offerta da 50.000 dollari, uno stage in una delle sue aziende e una Tesla Model 3.

Circa tre giorni fa, Twitter ha iniziato ad applicare il cosiddetto “shadow ban“, ovvero a rendere meno visibile l’account.

My Twitter Files on the shadow banning/filtering of @ElonJet — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022

Oggi l’account è stato permanentemente sospeso per aver violato le regole di Twitter:

Well it appears @ElonJet is suspended. — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 14, 2022

All’inizio di novembre, Musk aveva promesso che l’account non sarebbe stato sospeso, nonostante il rischio per la sicurezza personale:

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Lo studente non ha ricevuto nessuna comunicazione da Twitter, quindi non è noto il vero motivo della sospensione. Giusto per informazione, l’aereo di Musk si trova ora a Los Angeles.