Twitter vieta le foto dei prigionieri di guerra

Twitter ha aggiornato il post pubblicato a metà marzo per inserire due importanti novità relative alla diffusione di news sugli eventi in Ucraina. L’azienda californiana non permetterà più la condivisione di immagini con prigionieri di guerra e penalizzerà gli account governativi gestiti da paesi che limitano l’accesso alla libera informazione.

Twitter vieta le immagini dei prigionieri

Il governo ucraino ha spesso pubblicato immagini di soldati russi morti o catturati e video di interrogatori. Twitter ha ora comunicato che questo tipo di contenuti è vietato dalla Convenzione di Ginevra, pertanto chiederà la loro immediata cancellazione. Verrà invece aggiunto un avviso ai contenuti ritenuti di pubblico interesse. In questi casi, l’immagine è nascosta, ma può essere ancora visualizzata.

We’re doing so in line with international humanitarian law, and in consultation with international human rights groups. To protect essential reporting on the war, some exceptions apply under this guidance where there is a compelling public interest or newsworthy POW content. — Yoel Roth (@yoyoel) April 5, 2022

Twitter chiederà anche l’eliminazione di ogni tweet condiviso che contiene foto o video di prigionieri di guerra, se l’intenzione è insultare, chiedere ritorsioni o compiere altre azioni vietate dalle regole.

L’azienda californiana ha inoltre comunicato che non amplificherà o suggerirà gli account governativi che limitano l’accesso alla libera informazione e sono coinvolti in conflitti armati. Gli utenti non vedranno quindi gli account nella Timeline, in Esplora e nella Ricerca. La nuova policy verrà inizialmente applicata agli account del governo russo.

What does this mean? We won’t recommend these accounts, and we won't amplify them across the Home Timeline, Explore, Search, and in other places on Twitter. This measure drastically reduces the chance that people on Twitter see Tweets from these accounts unless they follow them. — Yoel Roth (@yoyoel) April 5, 2022

Il post contiene anche alcuni aggiornamenti statistici. Dal 28 febbraio ad oggi sono state aggiunte etichette ad oltre 260.000 tweet, chiusi oltre 100.000 account e rimossi oltre 50.000 contenuti. Questi numeri aumenteranno sicuramente nel corso delle prossime settimane.