Twitter vs Musk: accordo di acquisizione ancora valido

I nuovi avvocati di Twitter non hanno perso tempo, inviando al team legale di Elon Musk (e ovviamente alla SEC) la risposta alla comunicazione del CEO di SpaceX e Tesla. Secondo l’azienda californiana, l’accordo di acquisizione è ancora valido, in quanto Twitter ha rispettato tutte le condizioni. Si preannuncia quindi uno scontro legale che durerà diversi mesi.

Musk non può interrompere la transazione

Musk ha comunicato l’8 luglio la rinuncia all’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione) perché l’azienda ha fornito false informazioni sul numero di account fasulli. Inoltre l’accesso ai dati è stato limitato, impedendo una completa analisi di parte. Secondo Musk, Twitter non ha rispettato i termini dell’accordo.

Bret Taylor, Presidente del consiglio di amministrazione, ha preannunciato una battaglia legale per costringere Musk a concludere la transazione. Twitter ha assunto uno dei migliori studi legali del mondo (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) per difendere gli interessi dell’azienda e degli azionisti. Gli avvocati hanno scritto una lettera per affermare che la “presunta risoluzione di Musk non è valida” e che Twitter non ha violato nessuno degli obblighi previsti dall’accordo. Musk ha invece “violato consapevolmente, intenzionalmente, volontariamente e materialmente l’accordo“.

Gli avvocati di Twitter chiedono pertanto a Musk di completare la transazione. In caso contrario la questione verrà risolta in tribunale. Anche stavolta non c’è stato nessun commento da parte di Musk, ma la risposta è questa immagine pubblicata su Twitter: