Dopo aver allungato le mani su Postmates con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria posizione nel settore del food delivery, oggi Uber annuncia una nuova acquisizione: è quella di Routematch, società statunitense con sede ad Atlanta (Georgia) e specializzata nella fornitura di soluzioni destinate alle agenzie che si occupano di trasporti.

Uber compra Routematch: il futuro è SaaS

Il focus è sull’ambito Software as a Service applicato alla mobilità. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’operazione, ma l’entità dell’assegno staccato non dovrebbe essere contenuta. I 170 dipendenti attualmente al lavoro per Routematch manterranno il loro impiego e continueranno a essere guidati dal CEO Pepper Harward.

L’azienda ha alle spalle circa vent’anni di attività. Quanto offerto è impiegato da oltre 500 realtà che operano nell’ambito dei trasporti per gestire la pianificazione dei percorsi, il monitoraggio dei veicoli, i pagamenti da parte delle utenze e altro ancora. Il business di Uber è destinato a svilupparsi anche in questa direzione, come testimonia l’accordo siglato il mese scorso con un servizio di Marin County, nella baia di San Francisco Bay.