UBER vuole Deliveroo per diventare piattaforma

Un affare da qualche miliardo di dollari: secondo Bloomberg, Uber sarebbe in trattative per acquistare Deliveroo, facendone propri marchio, organizzazione e network di distribuzione. Al momento le parti non commentano quanto emerso in queste ore in via non ufficiale, ma l’eventuale stretta di mano darebbe origine ad un polo di grande importanza che abbraccerebbe più aspetti del trasporto su strada all’interno dei tessuti urbani.

Nuovo CEO, nuovo logo, nuove ambizioni e ora probabilmente anche nuove prospettive. Il progetto Uber ha di fatto già una nuova fisionomia, puntando a creare una piattaforma per i trasporti sulla quale innestare il maggior numero possibile di servizi. Deliveroo potrebbe essere uno di questi, consentendo a Uber di partire con la forza di un grande brand, con i numeri di un mercato consolidato e con la possibilità di imporsi immediatamente come leader del comparto.

L’ipotesi è tanto affascinante quanto al momento confinata ai rumors appresi da fonti anonime: non si conoscono i dettagli dell’affare, né è chiaro in che modo Uber intenda integrare Deliveroo all’interno della propria offerta. Il valore in ballo sarà in ogni caso superiore ai 2 miliardi di dollari (a tanto ammonta l’ultima ultima valutazione di Deliveroo).

Da non sottovalutare il fatto che Deliveroo abbia radicato la propria presenza e il proprio successo soprattutto in Europa, dove copre ormai centinaia di città. Quella stessa Europa che nei confronti di Uber ha mosso più di una resistenza, potrebbe diventare insomma il trampolino di lancio per una dimensione futura meno legata allo spostamento delle persone e più incentrata su un concetto di piattaforma ancora tutto da esplicare, ma fin da oggi innovativo e affascinante.