Ubuntu 24.04 gira adesso anche su Nintendo Switch

Ubuntu 24.04, la versione rilasciata ad aprile di quest’anno, può ora essere installata e utilizzata anche su Nintendo Switch in via non ufficiale grazie al progetto Switchroot e, ovviamente, come ci si può aspettare, si tratta di qualcosa che la casa giapponese ne approva ne incoraggia a fare. Ma scopriamo come è possibile utilizzare una delle più famose distribuzioni Linux sulla console portatile.

Ubuntu 24.04 utilizzabile anche su Nintendo Switch

Nintendo Switch, come tutti sanno, è basata su hardware ARM con il suo chip Nvidia Tegra X1: un SoC dalla potenza in virgola mobile di 1TFLOP a mezza precisione (16-bit). All’uscita, il supporto all’hardware da parte di sistemi alternativi si stava delineando, fin quando più tardi, con la crescita esponenziale della popolarità della console portatile, la disponibilità delle edizioni Linux modificate e sviluppate apposta per Switch aumentavano progressivamente di numero.

Ad oggi sono disponibili tante edizioni che è possibile avviare in live attraverso la scheda microSD, in modo da eseguire il dualboot con il sistema operativo nativo, il che ovviamente è qualcosa di molto comodo!

Tra le edizioni Ubuntu L4T (Linux for Tegra), è ora stata rilasciata la più recente 24.04 LTS. Si tratta di versioni in grado di funzionare senza problemi in tutte le revisioni Nintendo Switch: dalle prime versioni, più facili da moddare, fino alle ultime più protette. Attualmente, sono soltanto disponibili le edizioni desktop Kubuntu e Unity basate su Noble, mentre è ancora atteso il rilascio di quelle con ambiente dekstop Gnome.

Inoltre, il supporto per la decodifica e la codifica hardware funziona solo nei lettori FFMPEG, mentre quelli basati su GStreamer non sono ancora funzionanti. Lo stesso vale per la tecnologia CUDA di Nvidia, anche se il runtime è presente e attivo.

Per provare Ubuntu 24.04 su Nintendo Switch è necessario seguire attentamente la guida descritta nella pagina wiki dedicata di Switchroot.