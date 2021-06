Ubuntu Pro disponibile su Google Cloud

Canonical ha annunciato la disponibilità di Ubuntu Pro su Google Cloud. La principale differenza rispetto alla versione standard del sistema operativo è il costo. Ubuntu Pro viene offerto a pagamento, ma gli utenti ottengono in cambio diversi vantaggi, tra cui il supporto per 10 anni e il servizio Kernel Livepatch.

Ubuntu Pro su Google Cloud

La disponibilità di Ubuntu Pro su Google Cloud permette agli utenti di utilizzare un sistema operativo open source, sempre aggiornato e compatibile con i carichi di lavoro enterprise. È possibile scegliere tre immagini con kernel ottimizzato che include driver migliorati e il supporto per gli acceleratori grafici, come le GPU. Le distribuzioni installate sulle macchine virtuali sono: Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) e Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa).

Canonical garantisce il supporto per 10 anni (8 anni per Ubuntu 16.04 LTS), durante i quali verranno rilasciati aggiornamenti e patch di sicurezza per oltre 30.000 pacchetti attraverso il repository Universe. Ubuntu Pro include componenti con certificazioni FIPS 140-2, CC-EAL, FedRAMP, HIPAA, ISO e PCI. Un'altra funzionalità esclusiva è il “live kernel patching” che non richiede il riavvio della macchina virtuale.

Il costo orario o mensile di ogni istanza dipende dal numero di vCPU e GPU, dalla dimensione dello storage e dalla quantità di RAM. Gli utenti possono acquistare le immagini di Ubuntu Pro su Google Cloud attraverso la console GCP oppure il Google Cloud Marketplace. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.