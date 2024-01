UGREEN adattatore Bluetooth RX-TX: OFFERTA impredibile su Amazon

Una rivoluzione nell’audio senza fili è qui. Goditi il meglio della connettività Bluetooth con l’adattatore 2 in 1 di alta qualità di UGREEN, ora in sconto del 15% su Amazon. Questo dispositivo polivalente si trasforma da ricevitore a trasmettitore, offrendoti un’esperienza audio senza limiti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 21,24 euro.

UGREEN adattatore Bluetooth RX-TX: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

L’adattatore RX-TX 2 in 1 di UGREEN è il compagno ideale per chi desidera estendere le capacità dei propri dispositivi audio. In modalità ricevitore, collega facilmente computer, cellulari o tablet a altoparlanti o cuffie senza Bluetooth. Se preferisci trasformare il tuo vecchio televisore, radio o computer in dispositivi wireless, passa alla modalità trasmettitore audio Bluetooth.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, la trasmissione audio raggiunge nuovi livelli di fedeltà. Inoltre, il microfono integrato consente chiamate cristalline in vivavoce, rendendolo un compagno ideale durante i tuoi spostamenti. La batteria da 140mAh offre un’autonomia impressionante: fino a 8 ore in modalità trasmissione e 5 ore in modalità ricezione. Con il vantaggio di poterlo utilizzare anche durante la ricarica, l’adattatore si ricarica completamente in soli 1,5 ore tramite il cavo USB-C incluso.

Il design pieghevole è la ciliegina sulla torta. Realizzato in materiale in gomma TPU ad alta resilienza, offre flessibilità in ambienti ristretti come TV e altoparlanti montati a parete. Il corpo principale in pelle non solo aggiunge uno stile squisito ma è anche antiscivolo e resistente all’usura. Con soli 12 g di peso, è leggero e facilmente trasportabile ovunque tu vada.

Con un jack da 3,5 mm, l’adattatore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, TV, set-top box, cuffie, auricolari, stereo, amplificatori e altoparlanti. Non farti sfuggire questa occasione di ottenere il massimo dalla tua esperienza audio. Acquista subito l’adattatore Bluetooth 2 in 1 di UGREEN al prezzo speciale di soli 21,24 euro e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.