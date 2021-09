Ultime 24 ore per farti regalare 6 euro da Amazon

Son solo 6 euro, ma son regalati. Se acquisti frequentemente su Amazon l'impegno è davvero minimo ed in non più di 3 minuti i 6 euro sono tuoi. Unico requisito: completare l'operazione entro la serata di domani, giovedì 30 settembre. A mezzanotte, infatti, scade definitivamente l'opportunità di far proprio il gentile omaggio concesso da Amazon.

I 6 euro più facili del mondo

Per ottenere i 6 euro non devi far altro che effettuare una ricarica sul tuo account per una cifra minima di 60 euro. Una volta fatto il click sul modulo nel quale si accetta l'offerta, il gioco è fatto: automaticamente ti verranno accreditati 6 euro da poter spendere al primo acquisto utile. Unico limite è nel fatto che l'omaggio sia spendibile unicamente sui (molti) prodotti venduti e distribuiti da Amazon. Per essere certi di questa condizione è sufficiente cercare questa informazione direttamente sull'interfaccia:

Un esempio: se segui la procedura e poi acquisti questo cavo HDMI da 6,2 euro, spenderai unicamente 0,2 euro: 6 euro saranno decurtati dall'omaggio ricavato grazie alla ricarica.

Insomma: carichi 60 euro di credito sul tuo account e dopo 3 minuti ne hai 66: niente male come investimento. Attenzione però alla scadenza: puoi approfittarne soltanto fino a domani sera, dopodiché l'iniziativa decade. Perché rinunciare a 6 euro quando son tanto facili da ottenere? Se vuoi approfondire, qui trovi tutti i dettagli.