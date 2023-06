Ultime ore per ottenere fino al 20% di sconto British Council

Sei pronto a mettere alla prova le tue competenze linguistiche in inglese con il famoso IELTS Test? Se la risposta è sì, allora sei nel posto giusto: British Council, il co-creatore di questo test di fama mondiale, ti offre un’offerta esclusiva che non puoi permetterti di perdere. Con oltre ottant’anni di esperienza nel settore dell’istruzione e la sua presenza in oltre 100 Paesi, British Council è l’organizzazione che può davvero aiutarti a ottenere il punteggio che desideri.

Ecco cosa ti offre questa ottima offerta, disponibile ancora per un tempo limitatissimo: accesso a tutte le migliori risorse fornite da British Council con uno sconto fino al 20%. Potrai accedere a lezioni online di gruppo e private dal vivo, guidate dagli esperti di British Council, che ti guideranno verso il successo nel tuo IELTS Test.

Cos’è lo IELTS Test e come superarlo al massimo

L’IELTS Test è un esame standardizzato utilizzato per valutare le tue competenze linguistiche in inglese se sei un non madrelingua che desidera studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese. Ecco perché avvicinarti al tuo punteggio target utilizzando le risorse offerte da British Council è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi.

Con questa offerta, potrai prepararti per la formazione accademica o generale IELTS, migliorando le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Potrai anche imparare la grammatica e il vocabolario più utili e acquisire una profonda consapevolezza del test, compresi il suo formato e i diversi tipi di domande somministrate. E non è tutto, perché avrai anche la possibilità di sviluppare strategie efficaci, suggerimenti e tecniche per ottenere le migliori prestazioni nel tuo IELTS Test.

British Council ti offre la massima flessibilità nella scelta del corso che meglio si adatta alle tue esigenze. Potrai decidere il tuo programma, l’insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua. Scegli quello che ti rende più comodo e pronto per affrontare l’esame con sicurezza. Avrai anche accesso esclusivo a un “IELTS Coach” personale. Potrai programmare lezioni online private o di gruppo con lui e massimizzare la tua preparazione. Ogni lezione di gruppo di 55 minuti avrà un costo di soli 1 credito, mentre una lezione privata di 25 minuti costerà solo 2 crediti. Il numero di crediti che otterrai dipenderà dal piano che sceglierai.

Cosa otterrai con ogni piano? Oltre alla consulenza personalizzata con un esperto e a un webinar IELTS tenuto da un insegnante, avrai accesso a lezioni di gruppo e private, oltre a webinar di grammatica e vocabolario guidati dall’insegnante, a cui potrai accedere in modo illimitato per tutto il periodo di 3 mesi.

Ecco i piani disponibili con i loro prezzi scontati:

: il piano ideale se hai bisogno di consigli e strategie veloci per il test IELTS. Con soli 146 euro, otterrai 10 crediti classe che potrai utilizzare per le tue lezioni “Lite” : perfetto per un apprendimento mirato e pratica intensiva prima dell’esame. A soli 232 euro, otterrai ben 20 crediti classe, grazie allo sconto del 10%

: perfetto per un apprendimento mirato e pratica intensiva prima dell’esame. A soli 232 euro, otterrai ben 20 crediti classe, grazie allo sconto del 10% “Intensive”: il piano completo per una preparazione totale e personalizzata. Con un prezzo scontato a 454 euro invece di 568 euro, otterrai 50 crediti classe

Preparati per il tuo IELTS Test in modo efficace e conveniente grazie a British Council. Ricorda: la tua certificazione IELTS è la chiave per aprire le porte dell’istruzione, del lavoro e dell’immigrazione nei Paesi di lingua inglese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.