Ultime uscite su Disney+: ecco cosa guardare a dicembre 2024

Il mese di dicembre 2024 è ricco di novità per il catalogo di Disney+ (che già può contare su enorme elenco di film e serie TV). Durante tutto il mese, infatti, sulla piattaforma di streaming di Disney sono in arrivo nuovi produzioni molto interessanti (alcune sono già arrivate) che offriranno ore e ore di intrattenimento.

Per accedere al catalogo, ricordiamo, è sufficiente avere un abbonamento attivo oppure attivarne uno nuovo. Le sottoscrizioni a Disney+ partono da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito basta visitare il sito ufficiale di Disney+.

Le novità di Disney+

Su Disney+ ci sono diverse novità a dicembre 2024. Da segnalare, ad esempio, Skeleton Crew, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, composta da 8 episodi (3 sono già disponibili e gli altri arriveranno nelle prossime settimane). Sono già disponibili, invece, i 6 episodi di Uonderbois, la nuova serie fantasy ambientata a Napoli che rappresenta una delle novità più interessanti del periodo per la piattaforma.

Da questa settimana, inoltre, è disponibile Elton John: Never Too Late, il documentario dedicato al popolare cantante, mentre dal 22 dicembre è previsto il debutto della terza stagione di What If…?, la serie animata firmata Marvel. Nel catalogo, inoltre, è appena arrivato Dream Productions, la nuova serie animata ambientata nel mondo di Inside Out. Dal 17 dicembre è previsto il debutto sulla piattaforma di Blink, un documentario realizzato da National Geographic, che racconta la storia di una famiglia in cui 3 dei 4 figli devono fare i conti con una rara malattia agli occhi.

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ è sufficiente premere sul box qui di sotto. Un abbonamento alla piattaforma parte da 5,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo.

