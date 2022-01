Un anno in Sicilia al costo di 1 euro (con Airbnb)

Vorresti vivere in Sicilia per un anno al costo di 1 solo euro? Ogni mattina ti risveglierai qui:

L'orizzonte che vedrai sarà questo:

Questa possibilità te la offre Airbnb con un annuncio del tutto particolare:

Airbnb è alla ricerca di una persona amante dell'avventura e dell'ospitalità che abbia voglia di trasferirsi per un anno in una casa a 1 euro appena ristrutturata nel borgo di Sambuca di Sicilia, diventarne l'host e immergersi nella cultura e lo stile di vita dell'Italia rurale. Ora che sempre più persone possono contare su una maggiore libertà nel lavorare e vivere ovunque nel mondo, questa casa in Sicilia può aiutare il borgo di Sambuca a dare nuova vita internazionale alla comunità e contribuire alla sua rinascita.

Non devi far altro che candidarti e sperare di essere scelto:

Selezioneremo una persona disposta a diventare host Airbnb e a unirsi a una comunità internazionale in crescita che si sta trasferendo nel paese siciliano da quando la campagna delle Case a 1 euro è stata lanciata per la prima volta nel 2019. Il partecipante selezionato può portare con sé un amico, il partner o la famiglia (per un massimo di due adulti e due bambini in totale). Ciò che accomuna la comunità è la passione per la natura e per la cultura italiana, e la voglia di partecipare alla rinascita di Sambuca. La persona selezionata dovrà quindi dimostrare il suo impegno a ospitare e a contribuire alla vita del paese. I candidati devono avere più di 18 anni, essere disponibili a trasferirsi a Sambuca dal 30 giugno 2022 (soggiornarci per almeno 3 mesi e affittare su Airbnb una stanza privata all'interno della casa per almeno 9 mesi) ed essere in grado di parlare un inglese colloquiale. L'apprendimento dell'italiano avverrà durante la permanenza.

Tutto quello che dovrai fare è accogliere gli ospiti Airbnb che verranno da tutto il mondo per respirare l'incredibile atmosfera che soltanto un borgo così può offrire: sarà il tuo lavoro per 9 mesi su 12, in un paese di 6000 abitanti a 80km da Palermo premiato come “Borgo dei Borghi” nel 2016 per la sua storia e le sue traduzioni rurali.

Una volta selezionati, si avrà anzitutto una casa al costo di 1 euro. Dopodiché si avrà la possibilità di accedere ad una speciale mentorship, ma con la possibilità di proseguire il proprio lavoro in smart working eventualmente: “Il Partecipante potrà continuare a svolgere il proprio lavoro se consentito in base alle leggi del proprio paese di origine, alle proprie disposizioni contrattuali e lavorative e purché sia compatibile con le attività di host richieste e le condizioni del proprio soggiorno in Italia“. I guadagni ottenuti dall'attività di host potranno essere trattenuti.