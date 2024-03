Un cloud a vita, senza abbonamento: pCloud da 199€ (una tantum)

pCloud offre un’opportunità imperdibile con sconti eccezionali sui suoi piani a vita. Con una vasta gamma di funzionalità avanzate e un’offerta di sicurezza di primo livello, pCloud è la scelta ideale per coloro che desiderano uno spazio cloud affidabile per gestire i propri dati in modo efficiente e senza preoccupazioni. Approfitta ora di questa offerta limitata e risparmia fino al 37% sui piani Premium.

Cloud fino a ben 10 TB di spazio

Ecco una panoramica dei piani pCloud disponibili in offerta:

Premium 500 GB : normalmente a 299 euro, ora disponibile a soli 199 euro . Con questo piano, ottieni 500 GB di spazio cloud a vita, insieme a tutte le fantastiche funzionalità di pCloud

Indipendentemente dal piano che scegli, avrai accesso a un’ampia gamma di funzionalità che rendono pCloud la scelta preferita per la gestione dei file digitali. Queste includono:

Collaborazione : lavora in team in modo efficiente con la condivisione di file e cartelle e la possibilità di invitare altri utenti

Approfitta degli sconti pCloud per ottenere, risparmiando fino al 37%, uno spazio di archiviazione cloud a vita e senza abbonamenti. Il pagamento è criptato con una sicurezza di 256 bit SSL, che garantisce che le tue transazioni siano completamente protette.