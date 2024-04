Spazio di archiviazione online: con pCloud costa il 37% in meno

Usi ancora un hard disk per effettuare il backup dei dati dai tuoi dispositivi? Male! Questi spazi fisici, col tempo, potrebbero danneggiarsi irreparabilmente. Quindi, ti consigliamo di passare tutto in uno spazio di archiviazione online, come un cloud storage. Se non vuoi spendere troppo, pCloud propone il piano a vita da 10TB con lo sconto del 37%. Invece di 1890€, il pacchetto è ora disponibile al costo straordinario di 1190€.

Perché continuare a tenere tutte le tue foto, la tua musica, i tuoi video, i tuoi documenti e qualsiasi altro tipo di file nell’hard disk? Adesso hai la possibilità di acquistare cloud storage a sufficienza, che sarà tuo per sempre.

pCloud: spazio di archiviazione online adatto a tutti

Lo spazio cloud da 10TB di pCloud riesce a soddisfare le esigenze di chiunque. Fotografi, videomaker e produttori musicali possono finalmente conservare interi progetti, comprese tutte le versioni e le revisioni, in un unico posto accessibile da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, pCloud ha pensato anche alle aziende di qualsiasi dimensione, offrendo loro uno spazio cloud sicuro e capiente per archiviare documenti aziendali, database, backup di sistemi e archivi digitali. Ciò per garantire la sicurezza e il facile recupero di tutte le informazioni aziendali in caso di emergenza.

Anche i ricercatori e gli accademici possono finalmente archiviare set di dati estremamente grandi e complessi senza il rischio di esaurire lo spazio. Anni di ricerche, studi e pubblicazioni sono adesso archiviati in modo sicuro e accessibile.

Lo spazio da 10TB è molto utile anche per gli amanti di giochi, software e simulazioni, così come per biblioteche, musei e archivi storici, che hanno finalmente lo spazio necessario per conservare archivi digitali per sempre.

Anche tu, quali semplice utente, dovresti pensare alla salvaguardia dei tuoi dati più importanti. Lo spazio di archiviazione online di pCloud scontato del 37% è l’occasione che non puoi perdere! Acquistalo cliccando sul bottone qui sotto!