Un gioiellino da mettere in valigia: Mini PC Core i3 a meno di 250 euro

Se sei alla ricerca di un Mini PC, dalle buone prestazioni, ma che non costi troppo, abbiamo la soluzione che fa per te. Si tratta del Beelink U55, un computer equipaggiato con processore Intel Core dalle caratteristiche interessanti, ed offerto oggi con un doppio sconto.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

Il processore che ospita è un Intel Core i3-5005U da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 2GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Molto interessante la possibilità di sostituire la RAM che in questo caso non è saldata, ma alloggiata in uno slot single channel. Espandibile invece è la memoria di massa, sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Non manca neanche un pratico slot per microSD per espandere la memoria di ulteriori 128GB. Si tratta di una configurazione ottima per le attività quotidiane, per l’ufficio, lo studio o l’intrattenimento. Che vogliate elaborare documenti su Office, piuttosto che navigare in internet o godervi qualche contenuto in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+, l’U55 è un alleato affidabile e reattivo. Un’ottima soluzione come media center da portare in vacanza.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Troviamo 4 porte USB di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si somma una quinta porta USB frontale, in questo caso Type-C per i dispositivi più recenti. Due le uscite audio/video entrambe HDMI che supportano due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete che solo il cavo riesce ad offrire. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Insomma, un computer senza enormi pretese, ma dal design estremamente compatto, facile da trasportare e comodo per ridurre al minimo indispensabile l’ingombro sulla scrivania.

Grazie ad un coupon da ben 30 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 14%, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 248,91 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.