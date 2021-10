Un monitor Full HD FreeSync a meno di 100 euro? Si, è l'HP PC V24!

Se sei alla ricerca di un buon monitor, ma al prezzo più basso possibile, abbiamo una soluzione davvero interessante da suggerirti. Si tratta dell’HP PC V24, un monitor piuttosto essenziale, ma che non rinuncia a diverse feature che lo rendono estremamente versatile, per meno di 100 euro.

Monitor HP PC V24: caratteristiche tecniche

La proposta di HP offre un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia TN. Nonostante non si tratti di un IPS, il contrasto elevato riesce a fornire una buona fedeltà cromatica. Inoltre, la risoluzione si adatta perfettamente alla diagonale offrendo un buon livello di dettaglio. Si tratta sostanzialmente di un monitor pensato soprattutto per l’utilizzo in ufficio, per la navigazione o l’elaborazione di documenti. Non manca, infatti, la modalità per la riduzione della luce blu, causa dell’affaticamento alla vista. Tuttavia, come accennato in apertura, presenta diverse feature che lo rendono un prodotto decisamente versatile.

Il refresh rate, infatti, raggiunge i 75Hz superiore ai tradizionali monitor da ufficio. Questo è affiancato dalla tecnologia FreeSync di AMD, che sincronizza verticalmente i fotogrammi prodotti dalla scheda video. Questo consente di eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering nei videogiochi. Ottimo il tempo di risposta di solo 1 millisecondo in overdrive, che elimina il cosiddetto effetto “ghosting” nelle scene più frenetiche. Un’ottima soluzione quindi anche per l’intrattenimento con film e serie TV. Dal punto di vista della connettività troviamo l’essenziale: una porta VGA ed una HDMI. Decisamente pratici i comandi posti sotto la cornice inferiore di facile accesso. Nel complesso, quindi, parliamo di un monitor molto semplice, ma che unisce la funzionalità a consumi decisamente ridotti, con un prezzo semplicemente irrisorio. Uno strumento perfetto per chi cerca un prodotto di qualità, senza enormi pretese, riducendo la spesa al minimo indispensabile.

Grazie ad uno sconto del 16%, l’HP PC V24 può essere acquistato su Amazon a soli 99,99 euro per un risparmio di circa 20 euro sul prezzo di listino.