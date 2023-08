Un Password Manager serve davvero: eccone uno da provare gratis

Per proteggere i propri dati è sempre più importante avere a disposizione un Password Manager multi-piattaforma in grado di garantire una gestione completa delle credenziali dei propri account. Le opzioni per utilizzare questo tipo di servizio non mancano di certo.

Tra le soluzioni più complete e affidabili, però, spicca LastPass che, nella sua versione Premium, garantisce l’accesso a un password manager avanzato, con la possibilità di beneficiare della protezione garantita dalla crittografia.

Il servizio costa appena 2,90 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, però, LastPass Premium è disponibile con un mese di prova gratuita. Si tratta di un periodo più che sufficiente per “testare” le qualità del gestore di password. Per provare LastPass è possibile seguire il link qui di sotto per creare subito l’account.

Come funziona LastPass: il focus è la sicurezza

Il punto di forza di LastPass è la sicurezza e l’estrema attenzione posta nella protezione delle password dell’utente. Il servizio utilizza un sistema di crittografia avanzata, con un modello crittografico che utilizza l’algoritmo AES a 256 bit per rendere illeggibili i dati ad occhi indiscreti.

LastPass integra un generatore di password sicure e consente di salvare le credenziali d’accesso per poi averle disponibili su tutti i propri dispositivi. Il servizio, inoltre, effettua un monitoraggio del dark web andando alla ricerca di possibili violazioni di database di password.

Se il sito X viene hackerato, infatti, la password dell’utente che aveva un account su questo sito potrebbe non essere più sicura. A questo punto entra in gioco LastPass: nel caso in cui ci sia il rischio che la password dell’utente sia compromessa, LastPass invierà una notifica, invitando ad effettuare il cambio password.

La protezione multi-livello garantita da LastPass si rivela, quindi, essenziale per proteggere i dati. Per questo motivo, è consigliabile provare subito LastPass Premium attivando la prova gratuita per un mese tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.