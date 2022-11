Un PC portatile con Windows 11 a 219 euro: il REGALO di Amazon

Un PC portatile elegante, leggero, dal design moderno e facile da portare in giro. È l’identikit di questo notebook del marchio SGIN, che grazie ad uno sconto eccezionale puoi acquistare adesso a soli 219,99 euro su Amazon. Aggiungilo al carrello e, grazie alla spedizione Prime, potrai riceverlo a casa nel giro di qualche giorno.

PC Portatile con Windows 11 in super offerta: occasione in casa Amazon

Il notebook SGIN non ha le specifiche tecniche di un top gamma, ma ha tutto il necessario per quello che serve per la produttività, lo studio e un po’ di svago. Il processore è un Intel Celeron N4020C con frequenza di clock massima a 2.8GHz, affiancato da 4GB di RAM DDR4 e SSD da 128GB ultraveloce.

La memoria è espandibile tramite schede TF o direttamente tramite la sostituzione del SSD fino ad 1 TB. Elegante e leggero, pesa soltanto 1.62 chilogrammi ed ha uno spessore della scocca di appena 2 cm. Nonostante questo, include una batteria agli ioni di litio da 5000mAh, che ti garantisce un’autonomia di 8 ore.

Con display IPS Full HD da 15.6 pollici, eccellente dotazione di porte e Windows 11 integrato è la soluzione economica perfetta se hai bisogno di un nuovo PC portatile. Oggi su Amazon ti costa solo 219,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.