Una chiave segreta per proteggere le tue credenziali: prova 1Password

Hai mai perso l’accesso al tuo account perché hai dimenticato la password? Non ti preoccupare, succede a chiunque. Ma perché non semplificarti la vita con 1Password, il gestore di password tra i più sicuri del mercato? Con 1Password, puoi conservare tutte le tue password in un unico posto, così non dovrai più preoccuparti di dimenticare le tue credenziali di accesso. Provalo gratis per 14 giorni: puoi scegliere uno qualsiasi tra i piani disponibili. Poi potrai scegliere se fermarti o proseguire con l’abbonamento.

Perché scegliere 1Password?

1Password non è solo un gestore di password, è il tuo compagno affidabile per la sicurezza online. Ti aiuta a proteggere tutti i tuoi dati sensibili in un’unica posizione sicura. Che si tratti di password, documenti importanti come carte di credito, carte d’identità, patente di guida, o semplici note, 1Password ti copre. E grazie alla funzione di autofill, non dovrai più perdere tempo a compilare manualmente i moduli online: tutto ciò di cui hai bisogno è un clic o un tap.

Ma perché 1Password è tra i più sicuri del suo genere? Tutti i tuoi dati vengono protetti con crittografia end-to-end AES a 256-bit. Ogni account è dotato anche di una “Master Password”, ma non è la sola a cui la piattaforma si affida: 1Password, infatti, protegge i tuoi dati utilizzando anche una chiave segreta unica per ogni utente, aggiungendo così un ulteriore livello di crittografia. Un malintenzionato non sarebbe in grado di decifrare questa combinazione nemmeno se dovesse usare tutti i computer al mondo.

Con 1Password, puoi dimenticarti – letteralmente – di dover ricordare molte password e concentrarti sulle cose importanti: tutte le tue informazioni private sono al sicuro. Prova uno dei piani 1Password disponibili gratis per 14 giorni, poi decidi: meglio continuare a cliccare su “Password dimenticata” oppure avere tutte le tue informazioni sotto “chiave”?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.