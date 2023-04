Una VPN così economica non la trovi altrove: hai anche 2 mesi gratis

Negli ultimi giorni è esplosa la caccia alle VPN: complice il blocco di Chat GPT in Italia, sempre più utenti sono alla ricerca di un metodo per aggirarlo e continuare a utilizzare l’intelligenza artificiale di OpenAI. Qualsiasi siano i tuoi motivi per cui vorresti iniziare a utilizzare una VPN, Surfshark è l’alleato giusto. Si tratta infatti di uno dei servizi più sicuri del settore, oltre che economici grazie alla promozione in corso che ti permette di risparmiare ben l’82% di sconto se scegli di sottoscrivere l’abbonamento biennale. Il prezzo crolla così a soli 2,30 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi.

Ecco perché Surfshark VPN conviene

Se vuoi navigare in modo sicuro e privato online non puoi fare a meno di Surfshark VPN: utilizzandola sui tuoi dispositivi, potrai nascondere il tuo traffico internet e non solo impedire il tracciamento da parte di terzi, garantendoti la massima privacy online, ma potrai anche mascherare il tuo indirizzo IP e collegarti a uno degli oltre 3200 server distribuiti in 100 Paesi messi a disposizione dalla piattaforma. Così sarà come se ti collegherai da un Paese estero e potrai aggirare qualsiasi blocco geografico.

Surfshark VPN utilizza protocolli protetti e veloci con crittografia AES 256 GCM e una rigorosa politica no-log per garantire i più elevati standard di sicurezza, a cui si corredano funzionalità esclusive come “Kill Switch” per proteggere i tuoi dati in caso di perdita di connessione, “CleanWeb” per bloccare annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing, e “MultiHop” che ti consente di connetterti simultaneamente a due server diversi.

Non dovrai spendere una fortuna per ottenere tutto questo livello di sicurezza, perché Surfshark VPN si trova al momento in promozione a un prezzo speciale: soltanto 2,30 euro al mese, pari all’82% di sconto sul piano biennale. Due mesi gratuiti sono offerti dal provider. Che tu voglia aggirare un blocco geografico o semplicemente navigare in totale sicurezza e anonimato, questo è il momento giusto per scegliere Surfshark come tua prossima VPN.

