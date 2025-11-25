Università UK usa AI per insegnare, studenti furiosi

Quarantuno studenti all’Università dello Staffordshire nel Regno Unito hanno scoperto di aver passato due anni imparando programmazione non da un professore umano, ma principalmente da un modello AI. E mentre loro venivano istruiti da un’intelligenza artificiale, le politiche dell’università vietavano rigorosamente agli studenti di usare L’AI per i propri compiti accademici, pena l’espulsione per cattiva condotta. Che ipocrisia.

Università UK sostituisce i professori con l’AI

Come ha raccontato Il Guardian, gli studenti si sono lamentati delle lezioni con voci generate dall’AI, presentazioni create da LLM, uso incoerente dell’inglese americano, nomi di file dubbi, e quella quantità sorprendente di informazioni generiche e superficiali tipica dei contenuti generati da modelli linguistici. Uno studente in particolare, ha dichiarato al giornale di essere preoccupato di aver sprecato due anni della sua vita in un programma realizzato nel modo più economico possibile.

Il bello, è che se consegnassero materiale generato dall’intelligenza artificiale, verrebbero espulsi dall’università. Come recitano le linee guida accademiche dell’università, è possibile utilizzare strumenti a supporto dei processi creativi e di scrittura, ma il prodotto finale deve essere stato realizzato da voi stessi e come risultato della vostra ricerca e del vostro apprendimento .

Nonostante queste politiche severe per gli studenti, l’università ha aggiornato le proprie politiche per giustificare l’uso dell’AI nell’insegnamento. In altre parole, gli studenti non possono usare L’AI per fare compiti, ma i professori, o meglio, l’università, può usare l’AI per insegnare, sostituendo finanche gli insegnanti.

Il video surreale

Un video condiviso con il Guardian mostra quanto sia grottesco l’uso dell’AI. La lezione inizia con una voce fuori campo generata dall’intelligenza artificiale che imita un professore con accento britannico, ma improvvisamente il codice cambia e diventa un docente con accento spagnolo a metà lezione… L’università costa e scoprire che il proprio docente è letteralmente un LLM incapace di avere lo stesso accento per un’intera lezione è tragico.

Il Regno Unito ha trascorso gli ultimi decenni a smantellare i programmi governativi che un tempo erano orgoglio nazionale. Le nuove iniziative, come questo programma di apprendistato, sembrano destinate al fallimento prima ancora di iniziare.

Ma questo non è solo un problema dello Staffordshire o del Regno Unito. È un presagio di cosa succede quando le istituzioni educative cercano di tagliare i costi sostituendo i professori con sistemi automatizzati. L’AI può essere uno strumento utile nell’educazione, per personalizzare l’apprendimento, fornire tutoring supplementare, automatizzare i compiti amministrativi.

Ma sostituire completamente l’insegnamento umano con LLM che generano lezioni generiche è fondamentalmente diverso. È solo un modo per spendere meno, camuffato da progresso tecnologico.