UNO: le carte originali Mattel a soli 5,99€ (offerta limitata)

Su Amazon c’è un’offerta a tempo che propone le carte originali di UNO, quelle di Mattel, in sconto a soli 5,99 euro, quasi la metà rispetto al prezzo di listino. Le nostre giornate non sono fatte solo di tecnologia, ma anche di svago e divertimento: ecco il perché di questa segnalazione che coincide con l’inizio della Festa delle Offerte di Primavera.

UNO! Le carte originali Mattel a 5,99 euro

Le regole sono quelle di sempre: vince chi per primo riesce a liberarsi di tutte le carte che ha in mano, ricordandosi però di dire UNO quando gliene rimane una sola, altrimenti si va incontro a una penalità che potrebbe costare molto cara. Bisogna fare attenzione anche ai bonus messi sul tavolo dagli altri, su tutti il temibile +4 che in qualsiasi momento può cambiare le sorti della partita. Si può giocare da 2 a 10, a tutte le età. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo (lo stesso che si può utilizzare per vedere i contenuti in streaming su Prime Video) può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio (o presso uno dei tanti Locker presenti in tutta Italia) prevista già entro domani. Come scritto in apertura, si tratta di una promozione limitate: il numero dei pezzi disponibili non è infinito e sta andando a ruba.

Ti ricordiamo che sull’e-commerce ha preso nelle ore scorse il via la Festa delle Offerte di Primavera, che proseguirà fino a lunedì 25 marzo. È l’occasione giusta per trovare gli affari migliori da cogliere al volo, in tutte le categorie: visita la pagina amazon.it/springdealdays per saperne di più.