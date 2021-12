Usa VyprVPN per vedere video YouTube bloccati in Italia

YouTube è ricca di contenuti estremamente interessanti: notiziari, approfondimenti, documentari brevi e persino lungometraggi. Ciò e molto altro è però, spesso, inaccessibile a causa di blocchi specifici dati dalla piattaforma stessa. Nonostante si tratti di una piattaforma gratuita, dunque, non sempre consente di vedere video. Grazie a servizi come VyprVPN, però, potrete accedere ai video bloccati geograficamente con estrema facilità e in pochissimo tempo.

Usa VyprVPN per vedere video bloccati in Italia

Quando capita di trovarsi dinanzi a un video YouTube bloccato nel nostro Paese, le cause sono diverse. La principale è la restrizione del contenuto causa copyright. Le leggi sulle dette licenze potrebbero comportare, difatti, l’inaccessibilità di un certo contenuto in una determinata località. Altre volte si tratta, invece, di un blocco di rete dato dagli amministratori. Ciò accade nei casi delle scuole e degli uffici, per esempio.

Per accedere a tali video esistono alcuni rimedi più o meno efficaci. Il primo è cercare il medesimo contenuto in un’altra piattaforma, anche se molte volte non è possibile. Altra soluzione potrebbe essere il cambio del proxy, in quanto potrebbe essere anche l’Internet Service Provider a bloccare l’accesso a certi portali, ma anche questa non si rivela sempre efficace.

Di conseguenza, il terzo e ultimo rimedio – e il migliore a nostra disposizione – è usare una VPN per sbloccare i video YouTube bloccati in Italia. Nel caso di VyprVPN, grazie alla vasta offerta di server in oltre 70 Paesi in tutto il mondo è possibile a tutti gli effetti aggirare il blocco geografico e accedere al contenuto d’interesse. Oltretutto, VyprVPN crittografa anche la connessione per proteggerla, aumentando così la privacy durante la navigazione.

VyprVPN permetterà questo e molto altro all’attuale prezzo fissato a 7,17 Euro al mese per 12 mesi, con un risparmio del 45% rispetto alla tariffa singola mensile tradizionale. Ovviamente, in caso di problemi con il servizio, potrete richiedere supporto tecnico o procedere con la richiesta del rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.