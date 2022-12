Usi un WiFi pubblico? Perché dovresti proteggerti con Cyberghost VPN

All’università, al lavoro, in aeroporto, in stazione o anche in un bar. Di questi tempi siamo abituati ad utilizzare una WiFi pubblica che ci permette di risparmiare sulla connessione dati del nostro cellulare che altrimenti sfrutteremmo come hotspot. Come immagini, però, non si tratta di reti totalmente sicure e dovresti proteggerti con una soluzione VPN come Cyberghost.

Una rete WiFi pubblica, infatti, è uno dei maggiori rischi che si corrono quando si naviga online, specie se stai compiendo operazioni delicate come quelle legate all’home banking e agli acquisti online. Adesso ti spieghiamo come puoi utilizzare Cyberghost VPN a questo scopo, sfruttando l’offerta che ti permette di averla a soli 2 euro al mese.

I rischi del WiFi pubblico e come proteggersi con Cyberghost VPN

Cyberghost VPN è un’applicazione adatta indipendentemente dai dispositivi che usi: che si tratti di Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console da gioco, smart TV e Router. Puoi collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente contando su una rete veloce e sicura.

Tra le sue caratteristiche principe spicca appunto la protezione sui WiFi pubblici. Questo genere di reti infatti offre una protezione davvero minima e spesso non ci si può fidare di chi lo mette a disposizione, col rischio che raccolga e venda a terzi i tuoi dati.

Cyberghost impedisce tutto questo, fornendoti una protezione totale ed efficace permettendoti di entrare nelle reti WiFi pubblico in totale anonimato e sicurezza, anche dai potenziali hacker e tanti altri possibili ficcanaso.

E poi hai tutto il resto: alte velocità di connessione, la possibilità di impostare la località dove preferisci, protezione totale online, dati criptati e assistenza clienti. Tutto questo a 2 euro al mese approfittando dell’offerta natalizia.

