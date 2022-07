Vacanze in Grecia: 15 parole da sapere prima di partire

La Grecia è una delle mete più gettonate delle vacanze estive. Sole caldo, mare cristallino, iconiche isole e secoli di storia: tutto è pronto per partire, ma ti sei chiesto come comunicare con le persone locali? Certo, l’inglese è una lingua universale, ma conoscere qualche parola in greco potrebbe rivelarsi piuttosto utile – specialmente in caso di emergenza. Il team di Mondly, una delle principali piattaforme per imparare le lingue online, ha quindi individuato e stilato un elenco di 15 parole che devi conoscere prima di atterrare in Grecia.

Che tu decida di rilassarti nella bella Santorini, respirare storia ad Atene oppure visitare Zante – l’isola che diede i natali a Ugo Foscolo – queste 15 parole sono un must-know per chiunque si trovi in Grecia per le vacanze estive.

Sì – Ναι – Ne

– Ναι – Ne No – Όχι – Ó̱chi

– Όχι – Ó̱chi Farmacia – φαρμακείο – Farmakeio

– φαρμακείο – Farmakeio Protezione solare – αντηλιακό – Antiliakó

– αντηλιακό – Antiliakó Bagno pubblico – μπάνιο – Banio

– μπάνιο – Banio Aeroporto – αεροδρόμιο – aerodrómio

– αεροδρόμιο – aerodrómio Taxi – ταξί – taxi

– ταξί – taxi Stazione ferroviaria – σιδηροδρομικός σταθμός – sidi̱rodromikos̱ stathmos̱

– σιδηροδρομικός σταθμός – sidi̱rodromikos̱ stathmos̱ Stazione dei bus – στάση λεωφορείου – stási leoforeíou

– στάση λεωφορείου – stási leoforeíou Hotel – ξενοδοχείο – xenodocheio

– ξενοδοχείο – xenodocheio Spiaggia – παραλία – paralia

– παραλία – paralia Aiuto – βοηθάω – voithao

– βοηθάω – voithao Centro (città) – κέντρο της πόλης – kéntro tis pólis

– κέντρο της πόλης – kéntro tis pólis Supermercato – σουπερ-μάρκετ – souper-market

– σουπερ-μάρκετ – souper-market Souvenir – ενθύμιο – enthymio

Non vuoi assolutamente farti trovare impreparato all’arrivo oppure vorresti conoscere meglio la lingua greca? Mondly può aiutarti. Si tratta di una pluripremiata applicazione per l’apprendimento delle lingue che vanta un metodo unico, veloce ed efficiente. Bastano solamente 10 minuti al giorno per imparare il greco in modo naturale, con argomenti pratici, conversazioni reali e lezioni giornaliere, anche in VR. Puoi usarlo mentre sei al computer oppure nel tempo libero sul tablet e lo smartphone, grazie all’applicazione per Android e iOS.

