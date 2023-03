Vacanze pasquali? Risparmia su voli e hotel con questo trucchetto

Sapevi che è possibile risparmiare su voli e hotel con un semplice trucchetto? Partiamo da una (doverosa) premessa: non sempre i prezzi che vedi online corrispondono al vero, soprattutto quando si tratta di voli aerei. Potrebbe infatti capitare che il prezzo visualizzato a schermo non coincida con quello di un utente che si collega, invece, da un Paese estero. Naturalmente noi, residenti in Italia, non possiamo prendere un aereo per l’estero solo per risparmiare sull’acquisto di un altro volo: non sarebbe conveniente, no? È qui che entra in gioco il “trucchetto” di cui ti abbiamo accennato: una VPN.

Utilizzando una VPN, infatti, puoi cambiare facilmente la tua posizione geografica con un semplice clic e visualizzare i prezzi reali per i prodotti che desideri acquistare online. Tra i numerosi servizi VPN in commercio noi ti consigliamo CyberGhost VPN: non solo è uno dei pochi provider multipiattaforma con app native per numerosi dispositivi e sistemi operativi, ma mette anche a disposizione oltre 9100 server in 91 Paesi al mondo. In più, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, che ti consentirà di ottenere il massimo delle sue funzionalità (che includono, tra le altre, crittografia, split tunneling, kill switch e monitoraggio ID Guard) a un costo mensile quasi irrisorio. Grazie alla promozione in corso, CyberGhost VPN può essere tua a soli 2,11 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi completamente gratis.

Come risparmiare sul prezzo di voli e hotel con CyberGhost VPN

Se vuoi risparmiare denaro per il tuo prossimo viaggio, soprattutto in vista delle vacanze pasquali, allora devi agire con astuzia e pianificare attentamente ogni dettaglio. Iniziamo dal primo passo: naviga in rete utilizzando la modalità incognito del tuo browser alla ricerca dei migliori prezzi per biglietti aerei, soggiorni in hotel e noleggi auto. Puoi usare tranquillamente uno dei principali portali di ricerca. Annota i prezzi e rimuovi tutti i cookie (una semplice ricerca sui principali motori di ricerca ti aiuterà in questo passaggio, se non sai come fare), dopodiché attiva la tua VPN scegliendo uno dei server a disposizione di CyberGhost VPN e ripeti la ricerca.

I Paesi migliori da cui è possibile ottenere più risparmio in termini economici sono quelli a basso reddito (come la Bulgaria, la Turchia e la Malesia). In alternativa, puoi provare a impostare il Paese di destinazione (ad esempio, se sei diretto a Barcellona scegli un server in Spagna) o quello di origine della compagnia aerea (se voli con Ryanair, scegli l’Irlanda). In alcuni casi potrai ottenere un notevole risparmio – specialmente sugli alloggi – connettendoti da un server USA.

Questo metodo funziona particolarmente bene per i voli aerei, poiché alcune compagnie tendono ad alzare i prezzi in base all’interesse mostrato dall’utente verso un determinato volo. Utilizzando una VPN, la tua cronologia di navigazione resta privata e nessuno può accedervi, impedendo ai portali e alle compagnie di gonfiare i prezzi. Lo stesso vale per i soggiorni in hotel: un esperimento condotto da CyberGhost su un noto portale online ha dimostrato una differenza di ben 276 dollari utilizzando una VPN nella ricerca della prenotazione.

Perché scegliere CyberGhost VPN

CyberGhost VPN protegge la tua privacy online e garantisce un’esperienza di navigazione sicura e priva di rischi: la sua rete di server globale è costantemente monitorata e altamente sicura, garantendo prestazioni ottimali per una navigazione fluida e senza interruzioni. Con CyberGhost VPN, hai una doppia protezione per garantire la massima sicurezza online. L’indirizzo IP dell’utente viene mascherato, rendendo impossibile tracciare la tua attività online, e il traffico Internet è criptato con la crittografia AES a 256 bit di livello militare, impedendo a chiunque di intercettare le tue informazioni personali.

I più, la piattaforma dotta una rigorosa politica no-log che vieta a chiunque, anche alla stessa piattaforma, di raccogliere informazioni sui propri utenti. In questo modo, la tua cronologia di navigazione e il tuo indirizzo IP sono sempre protetti e rimangono privati. Con CyberGhost non risparmi sono sul prezzo del volo, ma anche sull’abbonamento biennale: grazie alla promozione in corso, potrai ottenere uno sconto dell’82%. Sottoscrivendo il piano, potrai connettere fino a sette dispositivi contemporaneamente e accedere a tutte le funzionalità della piattaforma, tra cui: assistenza clienti 24/7, monitoraggio ID Guard, kill switch e split tunneling.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.