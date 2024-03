I vantaggi di un'assicurazione dentistica completa con UniSalute Dentista

Non esistono solo le assicurazioni delle auto, delle case o sulla vita. Al giorno d’oggi, per venire incontro alle esigenze di un numero crescente di persone, è possibile tutelare anche i propri denti con un’assicurazione dentistica completa.

In Italia il punto di riferimento è UniSalute Dentista, la polizza sanitaria odontoiatrica offerta dalla società appartenente al Gruppo Unipol grazie alla quale è possibile ottenere fino a 1.500 euro in caso di interventi odontoiatrici, fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente stradale, e tariffe scontate su tutte le altre prestazioni offerte dai dentisti.

I vantaggi dell’assicurazione dentistica completa UniSalute Dentista

L’assicurazione di UniSalute Dentista include una visita di controllo e igiene orale all’anno, una protezione fino a 2.000 euro per cure impreviste e tariffe agevolate su tutte le prestazioni grazie agli sconti presso gli odontoiatri convenzionati.

Inoltre, la polizza per i bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni offre una visita odontoiatrica e fluorazione una volta all’anno, 500 euro annuali per cure odontoiatriche in seguito ad un infortunio, sconti per tutte le altre spese odontoiatriche (apparecchio incluso), un servizio di consulenza telefonica, e uno sconto del 10% se si sceglie di acquistare la polizza per più persone della famiglia.

Un ulteriore vantaggio garantito dall’assicurazione dentistica di UniSalute è il pagamento anticipato da parte della società assicurativa. Questo significa che chi sottoscrivere l’assicurazione non deve anticipare la spesa, dal momento che questa viene saldata direttamente da UniSalute Dentista.

La richiesta di un preventivo è disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale: puoi ottenere un prezzo chiaro e trasparente dopo pochi secondi.