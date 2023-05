Vast lancerà una stazione spaziale con SpaceX

Vast ha annunciato che lancerà la prima stazione spaziale commerciale entro agosto 2025. Haven-1 verrà rilasciata nello spazio dal razzo Falcon 9 di SpaceX. L’azienda di Elon Musk fornirà anche la navicella Crew Dragon per portare sulla stazione gli astronauti. La startup di Long Beach (California) anticiperà quindi i concorrenti Axiom, Blue Origin, Northrop Grumman e Nanoracks.

Haven-1: prima stazione commerciale

Come è noto, la Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe essere deorbitata (e quindi distrutta con l’ingresso nell’atmosfera terrestre) nel 2031. Prima di allora è prevista la realizzazione di stazioni spaziali commerciali (private), alcune delle quali hanno ricevuto finanziamenti dalla NASA.

Vast ha progettato e realizzato Haven-1, il primo modulo della stazione spaziale che verrà completata negli anni successivi. In base alla roadmap attuale, il lancio di Haven-1 è previsto per agosto 2025. Verrà portato in orbita dal razzo Falcon 9 di SpaceX. Per i futuri moduli (più grandi che possono simulare la gravità tramite rotazione) verrà utilizzato lo Starship.

Haven-1 può ospitare fino a quattro persone e consente di effettuare esperimenti scientifici. L’equipaggio verrà portato sulla stazione con una navicella Crew Dragon. La prima missione prevede una permanenza nello spazio fino a 30 giorni. Vast ha messo in vendita i quattro posti. SpaceX fornirà le tute e addestrerà gli astronauti.

La startup californiana ha già prenotato razzo e navicella di SpaceX per una possibile seconda missione prevista nel 2026. Come si può vedere sul sito ufficiale, l’obiettivo finale è realizzare una flotta di stazioni spaziali entro i prossimi 20 anni.

La prima sezione della Axiom Space Station dovrebbe essere lanciata a fine 2025, mentre per la Orbital Reef di Blue Origin si dovrà attendere la seconda metà del decennio. La Starlab di Nanoracks non sarà pronta prima del 2027, mentre non ci sono date per la stazione spaziale di Northrop Grumman.